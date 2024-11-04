الأجهزة الأمنية تضبط متهمًا قتل شقيقه في "الضالع" 

المنامة - ياسر ابراهيم -

ضبَطت شرطة محافظة الضالع، جنوبي البلاد، الأحد، متهمًا قتل شقيقه في إحدى البلدات بالمحافظة.

وحسب مركز الإعلام الأمني، "فقد تلقّت السلطات الأمنية بالمحافظة بلاغًا بشأن مقتل محمد متى طاهر سعيد، 45 عامًا، يسكن منطقة المروي، حيث تعرض لعدة طلقات نارية في منطقة الصدر، أطلقها عليه شقيقه المدعو (ر، م، ط، س) 39 عامًا.

وأفاد المركز، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة خلافات عائلية بين الطرفين.

وأكد المركز، أن السلطات الأمنية تمكّنت من إلقاء القبض على الجاني، وتحويله إلى مركز الاحتجاز؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في ملابسات الحادث.

يأتي هذا في ظل انتشار الجرائم الأسرية في المحافظات اليمنية، كواحدة من الآثار التي خلفها الانقلاب الحوثي على البلاد.