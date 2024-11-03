مقتل شاب برصاص مسلح داخل متجر وسط العاصمة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم -

قتل شاب في عقده الثالث من العمر، السبت، برصاص مسلح داخل إحدى المتاجر وسط العاصمة صنعاء.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادثة، وسط تضارب الأنباء عن الأسباب التي أدت الى ارتكاب الجاني لهذه الجريمة.

وحسب ناشطون فإن الجاني والمجني عليه أشقاء وقد اختلفوا على مبلغ مالي، قدره 20 ألف ريال، ما دفع أحدهم لقتل شقيقه.

بيما قال آخرون إن الجاني والمجني عليه أصدقاء وقد اختلفوا على هذا المبلغ، دون أي توضيح حول أسباب الخلاف.

وتزايدت حوادث القتل في مناطق سيطرة الحوثي بشكل لافت، نتيجة انتشار السلاح، والحبوب المخدرة، وكذا تدهور الوضع الاقتصادي بشكل لافت.