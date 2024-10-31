حضرموت.. نقابة النقل والمواصلات تعلن إضرابا شاملا للباصات بالمكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت نقابة النقل والمواصلات بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، إضرابا شاملا لباصات النقل وسيارات الأجرة بداية من اليوم الخميس.

وجاء القرار بعد توقيف الديزل المدعوم الخاص بوسائل النقل العامة، وتأخر تنفيذ قرار السلطة المحلية الصادر الجمعة الماضية 25 أكتوبر بتخفيض سعر اللتر من مادة الديزل إلى 800 ريال للمواصلات العامة والخاصة.

وقالت النقابة في بيان لها إنها طالبت السلطة المحلية بمدينة المكلا "بضخ مادة الديزل بالسعر السابق (1200 ريال للتر) واستمرار ذلك إلى حين استكمال الإجراءات لصرف المخصص المدعوم (800 ريال للتر)"، مشددةً على اتخاذ الإجراءات القانونية والتصعيدية مالم تلبي السلطة المحلية مطالبها بصرف الديزل المدعوم.

وكانت السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة مبخوت بن ماضي قد أصدرت، الجمعة 25 أكتوبر، قرارا بتخصيص 350 ألف لتر ديزل من إجمالي كميات ديزل شركة (بترومسيلة) لتغطية السوق المحلي بالمحافظة بشكل يومي وبسعر 800 ريال للتر.

وأوضح مصدر مسؤول في حلف قبائل حضرموت -المُطالب بحقوق المحافظة- بشأن قرار السلطة المحلية تغطية السوق المحلي من مادة الديزل المنتج من بترومسيلة، بأنه "إلى هذه اللحظات لم تقدم أي خطوة عملية تضمن للمواطن الاستفادة من هذا القرار من قبل الجهات المعنية وعليهم تقع مسؤولية هذا الملف".

في سياق متصل أعلنت عدد من مدارس مدينة المكلا، اليوم الخميس، توقف الدراسة تزامنًا مع إضراب الباصات.