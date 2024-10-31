وفاة 11 شخصا واصابة شخصين آخرين بحادثة صدام مُروّعة في منطقة شحن بالمهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب 13 شخصاً في حادثة صدام مُروّعة في منطقة شحن بمحافظة المهرة (شرقي اليمن).

وقال الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إن حادثة صدام مركبتين على خط شحن ـ رماة، بمنطقة شحن محافظة المهرة، وقعت أمس الأربعاء، أودت بحياة 11 شخصا واصابة شخصين أخرين.

وأضاف أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادثة وقعت بين قلاب وقاطرة ومعظم الضحايا كانوا من العمال الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والثلاثينيات وينحدرون من عدة محافظات يمنية.

وذكر الإعلام الأمني أن المصابين الذين نجوا من الحادثة هما سائقي المركبتين وكانت إصابتهما بليغة.

وأشار إلى أنه تم التعرف على جميع الضحايا باستثناء شخصين لاتزال التحريات متواصلة لمعرفة هويتهما.