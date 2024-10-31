شرطة تعز تقول إنها ضبطت أحد أبرز المطلوبين أمنيًا بقضايا جنائية

المنامة - ياسر ابراهيم -

قالت شرطة تعز، الأربعاء، إنها ضبطت أحد المطلوبين أمنيًا بعدد من القضايا الجنائية في المحافظة.

ونشر مركز الإعلام الأمني بمحافظة تعز، على صفحته في "الفيس بوك"، أن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز ضبطت أحد أبرز المطلوبين أمنيًا بعدد من القضايا الجنائية، ومقاومة السلطات ومن أصحاب السوابق.

وحسب البيان، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الضباب، وبالتنسيق مع شرطة مديرية المظفر، وشرطة الدوريات، وأمن الطرق من ضبط المدعو "ر . ف . ص" بعد عملية رصد وتحرٍ دقيقة.

وأوضح مدير قسم شرطة الضباب المقدم خليل الشماري، أن المذكور يعد من أبرز المطلوبين أمنياً لشرطة المحافظة، وقد تم ضبطه وإيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهة الإختصاص.