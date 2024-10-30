شبّان يمنيون بروسيا يناشدون الرئاسي والحكومة لإنقاذهم من التجنيد بالقوات الروسية

المنامة - ياسر ابراهيم -

جدّد العشرات من الشبان اليمنيين العالقين في روسيا مناشداتهم لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وسفارة بلادنا في موسكو بسرعة التدخل، وإنقاذهم من الخداع الذي تعرضوا له من قبل سماسرة أوقعهم في فخ التجنيد لصالح القوات الروسية.

وأفاد العالقون اليمنيون البالغ عددهم أكثر من 200 شاب من مختلف المحافظات اليمنية في رسالة استغاثة، أنهم كانوا قد سافروا من سلطنة عمان عبر شركة "الجابري" التي يرأسها القيادي الموالي لمليشيا الحوثي "عبدالولي الجابري" والتعاون مع شخصين آخرين يدعيان "محمد العلياني، وسليمان الزريقي" بناء على عقود عمل رسمية.

وأضافوا، أنهم فوجئون بعد وصولهم بأنه فرض عليهم المشاركة في القتال بظروف قاسية ومعقدة، وفي حرب لا علاقة لهم بها، ما أودى بحياة بعض زملائهم وإصابة آخرين بجروح.



وطالبوا الحكومة بالتدخل الفوري، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان عودتهم إلى اليمن، وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتورطين في هذا التصرف المخالف للقانون والأخلاق.

كما طالبوا السلطات الروسية بالتجاوب مع ندائهم الانساني والعمل على تسهيل عودتهم إلى وطنهم.