حضرموت..إخماد حريق هائل خلّف خسائر مادية كبيرة في ميناء المكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - أخمدت فرق الدفاع المدني بمساعدة قوات خفر السواحل والأمن العام، في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) في وقت مبكر من فجر اليوم، حريقاً هائلاً اندلع في ميناء المكلا وخلّف خسائر مادية كبيرة.

وقالت قوات خفر السواحل بحضرموت في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تم احتواء الحريق الذي اندلع في "ثلاجة الوادي" في وسط ميناء المكلا الرصيف الثالث وذلك بعد جهود مكثفة من فرق الإطفاء وقوات خفر السواحل وبمشاركة الأمن العام.

وأضاف في بيان على صفحتها بالفيسبوك، أن الحريق الذي اندلع في منتصف الليل، استمر لمدة ثلاث ساعات دون تسجيل أي خسائر بشرية، بينما تسببت الأضرار المادية في خسائر تصل إلى 90%، ولا يزال الدخان يتصاعد من الموقع الذي وقع فيه الحريق.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء وقوات خفر السواحل وفرق التحقيق الجنائي، تواصل العمل على معالجة الوضع ومتابعة ملابسات الحادث.

وأكد العقيد محمد عمر بامهير، قائد قوات خفر السواحل، أن الجهود المتكاملة بين فرق الدفاع المدني وقوات خفر السواحل والأجهزة الأمنية أدت إلى إخماد النيران بالكامل، مشدداً على أهمية تحديد الأسباب الجوهرية وراء نشوب الحريق، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وطمأن العقيد بامهير المواطنين بأن الوضع في المنطقة آمن تمامًا، ولا يوجد ما يستدعي القلق، وذلك بعد مخاوف انتابت الموطنين خشية تمدد الحريق إلى الخزانات النفطية القريبة من المكان.