سقطرى.. الإعلان عن فقدان قارب يحمل صيادين اثنين شرقي الأرخبيل

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات خفر السواحل بأرخبيل سقطرى، عن فقدان قارب صيد كان على متنه صيادين اثنين من منطقة رأس أرسل شرق الأرخبيل.

وأضافت أن الصيادين (سامي محمد علي، وعسى صابر عبدالله) انطلقا في رحلتهم البحرية في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، ومنذ ذلك الحين، لم يتم العثور عليهما أو على القارب.

وأشارت أن نوع القارب المفقود (محصن أبو شندة) يعمل على ماكينة وبلون أزرق.

ويتعرض أبناء سقطرى لحوادث غرق ومخاطر أثناء سفرهم وفي رحلات الصيد، بشكل متواصل؛ نتيجة تنقّلهم في سفن قديمة ومتهالكة، بالإضافة إلى اضطرابات البحر.