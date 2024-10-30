لحج.. سائقو الشاحنات يشكون من عودة نقاط الجبايات في يافع

المنامة - ياسر ابراهيم - شكا سائقون من عودة نقاط الجبايات التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في مديرية الحد يافع بمحافظة لحج (جنوبي اليمن).

وقال عدد من العاملين في مجال النقل، إن نقاط الجبايات في مديرية الحد ـ يافع عاودت مجدداً فرض اتاوات مالية عليهم.

وأضافوا أن عناصر تلك النقاط يستوقفون الشاحنات ويرفضون مرورها إلاّ بعد دفع مبلغ 50 ألف ريال عن كل شاحنة.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من حملة طالت عدد من نقاط الجباية المنتشرة في العاصمة المؤقتة عدة وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، على وقع احتجاجات متواصلة للعاملين في قطاع النقل.

وتعد الجبايات المالية التي تفرضها قوات الانتقالي المنتشرة على طول الخطوط العامة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، واحدة من أكثر المشاكل التي تؤرق سائقو النقل الثقيل الذين قاموا خلال الفترات الماضية باحتجاجات واسعة للمطالبة بوقف تلك الجبايات.