عدن.. قسم شرطة يرفض تسليم محاضر استدلالات سرقة منزل الصحفية "بارحمة"

المنامة - ياسر ابراهيم -

اتهم مصدر حقوقي، قسم شرطة الممدارة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن، بعرقلة إجراءات قضية سرقة منزل صحفية، وقعت مطلع أكتوبر الجاري.

وقال المصدر لـ"يمن شباب نت"، إن مدير قسم شرطة الممدارة "صلاح الكوني"، رفض تسليم أي أوراق أو محاضر بشأن قضية سرقة منزل الصحفية "مريم عبدالهادي بارحمة"، قبل نحو 20 يومًا.

ووفقا للمصدر، فإن "الكوني" رفض تسليم أوراق القضية، رغم اعتراف المتهمين باقتحام الشقة أثناء غياب الصحفيّة، معتبرًا ذلك محاولة لتمييع القضية، وعرقلة استرجاع منهوبات المنزل.

وكان ناشطون قد تداولوا مُذكرة ممهورة بختم وكيل نيابة الشيخ عثمان، مُوجّهة لمدير قسم شرطة الممدارة، تطالبه بتسليم محاضر جمع الاستدلالات في قضية سرقة المنزل، وذلك بطلب من الصحفية بارحمة، الموالية للمجلس الانتقالي.

وتتهم الصحفية مريم بارحمة المدعو "محمد ثابت السقاف"، وآخرين، باقتحام منزلها في منطقة الممدارة ونهب محتوياته، وذلك مطلع أكتوبر الجاري.