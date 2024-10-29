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إصابة ثلاثة مهندسين بانفجار خزان في شركة النفط وسط مدينة إب

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المنامة - ياسر ابراهيم -  

أصيب ثلاثة مهندسين، اليوم الثلاثاء، بانفجار خزان تابع لشركة النفط، وسط مدينة إب، وسط البلاد.

وقال ناشطون على مواقع التواصل إن انفجارًا عنيفا هزّ مدينة إب؛ نتيجة انفجار بإحدى خزانات شركة النفط الكائنة بشارع العدين، أثناء قيام المهندسين بعملية الصيانة اللازمة للخزانات.

وأوضحوا أن الانفجار تسبّب بإصابة ثلاثة مهندسين كانوا يقومون بعملية الصيانة.

وفي الوقت الذي لم يشر فيه الناشطون إلى سبب الانفجار، فقد أكدوا "عدم وجود أي أضرار مادية ناتجة عن الانفجار".

وأثار الانفجار الرعب في أوساط السكان، كون المحطة تقع وسط شارع رئيسي، ومكتظ بالسكان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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