الحكومة توجّه بالنظر في الإصلاحات التشريعية لتسهيل الوصول الى العدالة

المنامة - ياسر ابراهيم -

وجه رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم، وزارة العدل بالنظر في الإصلاحات التشريعية المطلوبة لتسهيل الوصول الى العدالة لجميع المواطنين.

وأكد خلال زيارته لديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، أن الرهان المعقود على وزارة العدل وكوادرها في تحقيق رؤية الحكومة لإنجاز أولوياتها الخمس وفي مقدمتها مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وحسب وكالة سبأ، فقد اطلع رئيس الوزراء، على عمل عدد من الأقسام والإدارات العامة والقطاعات التابعة للوزارة، وما تقوم به من جهود ضمن اسهامها في دعم تحقيق العدالة، وتعزيز دور القضاء واستقلاليته.

وتفقد بن مبارك، سير العمل في مكتب خدمات الجمهور والتوثيق، والتقى بعدد من أصحاب المعاملات الذين نقلوا له انطباعهم عن تجربتهم في المعاملات والحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين في جوانب التوثيق وغيرها.

وحث رئيس الوزراء في هذا الخصوص، العاملين في مكتب خدمات الجمهور على سرعة انجاز معاملات المواطنين والاهتمام بقضاياهم.

كما طاف رئيس الوزراء، بقطاعات وادارات واقسام الوزارة، واستمع من وزير العدل القاضي بدر العارضة والمسؤولين والعاملين إلى شرح عن سير العمل في قطاعات المحاكم والتوثيق والمكتب الفني وتقنية المعلومات وغيرها.

واطلع على ما تم إنجازه من خطط في إطار الجهد التنظيمي والتطويري لأنشطة الوزارة وما تقدمه من دعم فني للمحاكم، إضافة الى مشروع أتمتة العمل وما تم تحقيقه من خطوات في هذا الجانب.