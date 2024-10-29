تعز: تسجيل أكثر من 4300 إصابة بالملاريا منذ مطلع العام الجاري 2024

المنامة - ياسر ابراهيم - سجّلت محافظة تعز جنوب غربي البلاد، أكثر من 4300 إصابة بمرض الملاريا منذ مطلع العام الجاري، وتصدّرت المناطق الريفية هذه المأساة التي تشهدها المحافظة.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بالمحافظة تيسير السامعي في تصريحات صحفية، إنّ عدد إصابات الملاريا في محافظة تعز بلغ 4338 إصابة منذ مطلع عام 2024، من دون رصد أيّ وفاة مرتبطة بالمرض.

وأضاف أنّ مديرية موزع، الواقعة غربي المحافظة، سجّلت أعلى نسبة مصابين بالمرض مع 1157 مصاباً، تتبعها مديرية المخا مع 867 مصاباً، وقد جاءت مديرية مقبنة في المرتبة الثالثة مع 689 مصاباً.

يشار إلى أن الملاريا مرض طفيلي ينتقل عن طريق البعوض وسط المستنقعات والمياه المكشوفة والراكدة، الأمر الذي يسبّب مضاعفات خطرة تؤدّي إلى الوفاة.

وحسب السامعي، فإن الملاريا من الأمراض التي باتت منسيّة في اليمن، على الرغم من خطورتها، بسبب التركيز على مكافحة أمراض أخرى وسط الواقع المعقّد في البلاد.

ودعا المانحين والمنظمات الدولية إلى التدخّل من خلال دعم المركز الوطني لمكافحة الملاريا، خصوصاً في المناطق الريفية حيث تُسجَّل أمراض عديدة وفقر شديد.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود، قد أعلنت الأربعاء الماضي، تسجيل أكثر من 2500 حالة إصابة بأمراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك في مديرية موزع بمحافظة تعز، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2024.