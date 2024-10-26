اليمن.. فتح التسجيل أمام الراغبين في أداء فريضة الحج وتحديد الوكالات المعتمدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، بالعاصمة الموقتة عدن، اليوم السبت، فتح باب التسجيل أمام الراغبين في أداء فريضة الحج، وأسماء المنشآت المعتمدة لتفويج حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج 1446هـ.



وفي بيان لها، أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء الفريضة من اليوم23 ربيع ثاني 1446هـ، 26 أكتوبر 2024، وحتى 24 جمادى الآخر 1446هـ الموافق 12 ديسمبر 2024م.



وأوضح البيان أن عملية التسجيل المبكرة لهذا العام تأتي بالتزامن مع استعدادات وزارة الحج والعمرة السعودية لإعلان باقات برامج الحج، ومنح بعثات مكاتب شؤون حجاج الدول المبادرة لحجز الباقات امتيازات خاصة في المشاعر المقدسة.



واشار البيان الى أن عملية التسجيل ستتم وفق ضوابط وشروط محددة تضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتشمل هذه الضوابط، التقيد بقائمة الأسعار والتكاليف المطلوبة، وبرامج التفويج، ووسائل السفر، التي سيتم الإعلان عنها فور موافاة الجهات المتعهدة بتقديم الخدمات في المملكة العربية السعودية، وستكون واضحة ومعروضة في مقرات المنشآت المعتمدة.



ودعت الوزارة جميع الراغبين في أداء فريضة الحج إلى التواصل مع المنشآت المعتمدة لاستكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة، ودفع مبلغ 5000 ريال سعودي مبدئيًا لحجز المقعد، حتى يتم الإعلان بالتكاليف كاملة.

وأكدت حرصها على توفير كافة التسهيلات للحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم. مجددة تحذيرها من التعامل مع السماسرة والمنشآت غير المعتمدة.