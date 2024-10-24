أمطار غزيرة وسيول.. الحالة المدارية تبدأ تأثيراتها على محافظة حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت عدد من مدن وقرى محافظة حضرموت (شرق اليمن)، أمطارا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية فجر اليوم الخميس، جراء الحالة المدارية التي تتأثر بها المحافظات الشرقية.

وهطلت الأمطار الغزيرة على مديريات (سيئون وتريم وساه) بوادي المحافظة، فيما كانت الأمطار أشد هطولا بمدن وأرياف مديريات الساحل (المكلا والشحر وبروم ميفع وحجر والريدة وقصيعر، وغيل باوزير وغيل بن يمين)، تدفقت منها السيول.

وقطعت السيول الطريق الدولي بين محافظتي حضرموت والمهرة بمنطقة العيص، فيما انقطع الخط الدولي الآخر بين مدينة المكلا وعدن.

في سياق ذلك أعلن مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة تعليق الدراسة لليوم الخميس لسوء الأحوال الجوية.

ويستمر تأثير الحالة المدارية على المحافظة إلى يوم الجمعة بحسب مركز الإنذار المبكر بحضرموت، وحذر المركز المواطنين من عدم المجازفة في عبور مجاري السيول أثناء جريانها، وعدم ملامسة أعمدة الكهرباء أثناء وبعد هطول الأمطار.