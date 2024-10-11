حضرموت.. إصابة مواطن في اشتباكات إثر نزاع على أرض في القطن

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب شخص، يوم الخميس، في اشتباكات اندلعت بين طرفين إثر نزاع على أرض زراعية في إحدى البلدات بمديرية القطن بمحافظة حضرموت (شرق اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات اندلعت بين مواطنين إثر خلاف على حدود لأرض زراعية في منطقة عرض آل سالم بمديرية القطن بمحافظة حضرموت.

وأضافت أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة شخص من طرفي الصراع بجروح في إحدى يديه، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع الجريمة الجنائية التي تشهدها المحافظة مع انتشار السلاح والفوضى الأمنية السائدة جراء استمرار الحرب التي تشهدها البلاد.