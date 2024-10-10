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جماعة الحوثي تقول إنها استهدفت سفينتين أمريكيتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي

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المنامة - ياسر ابراهيم - قالت جماعة الحوثي المسلحة، الخميس، إنها استهدفت سفينتين أمريكيتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وحسب وسائل إعلام حوثية، فقد استهدفت الجماعة سفينة نفطية أمريكية في البحر الأحمر بـ 11 صاروخ باليستي، وطائرتين مسيريتين، وسفينة أخرى في المحيط الهندي بصاروخ مجنّح.

وفي وقت مبكر من صباح الخميس، قالت وكالتا أمن بحري إن ناقلة كيماويات تضررت إثر هجوم جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني.    

وعمدت الجماعة المسلحة المصنفة إرهابية على استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي تحت مزاعم نصرة غزة وفلسطين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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