مليشيات الحوثي تستهدف مناطق سكنية في محافظتي "الضالع ولحج" ولا ضحايا

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت مليشيات الحوثي الإرهابية، خلال الساعات الماضية قصفًا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة استهدف مناطق آهلة بالسكان في محافظتي الضالع، ولحج جنوبي البلاد.

ونقل موقع "سبتبمر نت" الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، عن مصادر مطلعة قولها، إن المليشيات الحوثية شنت قصفًا بقذائف الدبابات، استهدف المدنيين والأعيان المدنية، بمنطقة “حجر” شمال الضالع.

وبحسب المصادر، فإن القصف أسفر عن حالة من الهلع بين السكان بعد أن سقطت إحدى القذائف بالقرب من عدد من الأطفال كانوا يلعبون في بلدة “باجة”.. لافتة إلى عدم سقوط أي ضحايا جراء الاستهداف.

وفي السياق، شنت المليشيا الإرهابية قصفاً عشوائياً بقذائف الهاون مستهدفة منازل المواطنين في بلدة “القرين” شمالي مديرية “المسيمير” بمحافظة لحج.

يأتي هذا التصعيد الحوثي في ظل استمرار الهدنة الأممية التي تم الإعلان عنها منذ أبريل 2022، والمحاولات الأممية لبدء عملية السلام في اليمن.

وتشير التحركات الحوثية في عدد من المحافظات إلى رفضها لكل الحلول السلمية، واستمرار التحشيد إلى جبهات القتال المختلفة بمبررات ومزاعم مختلفة، تؤكد عزمها على استمرار حربها ضد اليمنيين.