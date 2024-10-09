الحكومة اليمنية توجّه بإعداد خطة وطنية موحّدة للتعاطي مع ملف النازحين

المنامة - ياسر ابراهيم - رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الوحدة التنفيذية للنازحين

وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بإعداد خطة وطنية موحدة للتعاطي مع ملف النازحين والعائدين من النزوح والمتضررين منه، تتكامل فيها الجهود الرسمية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية المعنية إلى دور اكثر فاعلية لدعم جهود الحكومة في التعاطي مع احتياجات النازحين، وان يكون هنالك دعم دولي يتناسب مع حجم الازمة.

ولفت إلى أن تراجع الدعم الاممي والدولي في اسناد الجهد الاغاثي والاستجابة الانسانية في مجال رعاية النازحين الفارين من بطش مليشيا الحوثي الإرهابية والذين يقارب عددهم ثلاثة ملايين نازح، يضاعف الأعباء القائمة على الحكومة.

وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بجهود الوحدة التنفيذية وتواجدها في الميدان واهمية تكثيف جهودها بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز الخدمات المقدمة للنازحين، ضمن رؤية شاملة لإدارة ملف الإغاثة الإنسانية بشكل عام.

وقدّم رئيس الوزراء عدد من الملاحظات التي لمسها خلال زيارته لمخيمات النازحين في مأرب وضرورة العمل على استيعابها ضمن الخطط القادمة، بما في ذلك اليات الشراكة مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية المعنية بهذا الملف.

وقدم رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، تقريرًا عن أداء الوحدة منذ إعادة تفعيلها في العاصمة المؤقتة عدن، والسياسة الوطنية لمعالجة النزوح في اليمن.

وأوضح أن الوحدة تتواجد في 105 مديرية موزعة على 13 محافظةـ لافتا الى وجود 657 مخيم و 1112 منطقة نزوح و2 مليون و898 الف نازح، وخطة الوحدة في التحول نحو حلول ومعالجات دائمة للنزوح ضمن نهج الأمم المتحدة في هذا الجانب.

وعرضت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، خطتها المستقبلية والتي تركز على ثلاثة ابعاد رئيسية هي، استكمال البناء المؤسسي للوحدة وتعزيز مبدأ الشفافية والجودة وصولا الى الحوكمة، و قيام الوحدة بمهامها تجاه النازحين والعائدين من النزوح، إضافة الى التهيئة للحلول الدائمة.