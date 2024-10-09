إب..مقتل فتاة وإصابة 9 آخرين وتهدم منزل جراء انفجار أسطوانة غاز في "القفر"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت فتاة وأصيب تسعة أشخاص من أسرة واحدة، وتهدم منزل بالكامل، جراء انفجار أسطوانة غاز في إحدى بلدات مديرية القفر، شمالي محافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن أسطوانة غاز انفجرت أمس الثلاثاء في منزل المواطن "رفيق مرشد فارع المغربي" في منطقة ربابة مركز مديرية القفر شمالي إب.

وأضافت المصادر أن الانفجار تسبب بمقتل فتاة تُدعى "لينا رفيق المغربي" وإصابة والدها وأمها وأشقائها ( شامخ، ليمة، مسلم، مرشد) وعمها رياض وابنه عاطف وآخر من الأسرة يُدعى "مشعل توفيق المعزبي".

وأكدت المصادر أن الحادثة تسببت بتدمير المنزل بالكامل بما فيه من أثاث وممتلكات.

وتأتي الحادثة في الوقت الذي تستمر مليشيا الحوثي بإغراق الأسواق المحلية في المحافظة وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها بالأسطوانات التالفة التي تسببت حوادثها خلال السنوات الماضية بمقتل وإصابة العشرات.