تعز.. مسؤول محلي: 910 حالة سرطان تم رصدها في المحافظة منذ 2024

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مسؤول محلي بمحافظة تعز اليمنية، إن نحو 910 حالة سرطان تم رصدها بالمحافظة منذ مطلع العام الجاري.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مسؤول الإعلام في مكتب الصحة بتعز تيسير السامعي قوله إن" السلطات الصحية رصدت 910 حالات مرض سرطان في المحافظة الأكثر سكانا باليمن منذ مطلع العام الجاري، بينها 290 إصابة بسرطان الثدي تشكل قرابة ثلث الإصابات".

وأوضح السامعي أن "مرض السرطان يعد أحد أمراض العصر، لكن الأوضاع الصعبة في اليمن مثل سوء التغذية وضعف القطاعات الصحية وقلة الوعي الشعبي من بين أبرز أسباب المرض ".

وعزا السامعي سبب انتشار مرض سرطان الثدي إلى عدم التشخيص والعلاج المبكر من قبل المصابين والجهل بطبيعة المرض، فضلا عن عوامل أخرى مرتبطة بقلة إمكانيات المواطنين من أجل الاهتمام بالصحة وإجراء الفحوصات الدورية، وبعد المراكز الصحية المتخصصة.

ودعا السامعي جميع المواطنين والمواطنات إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة الوردية للوقاية من سرطان الثدى التى تنفذها الموسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالمحافظة خلال شهر أكتوبر، والحرص على إجراء فحوصات دورية لتقليل مخاطر هذا المرض الذي يمكن الشفاء منه إذا تم الاهتمام بالمريض مبكرا.