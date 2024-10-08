العنف الأسري.. مواطن يقتل زوجته وشقيقته في إحدى بلدات أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مواطن في محافظة أبين (جنوب اليمن) على قتل زوجته وشقيقته، وذلك في أحدث جريمة عنف أسري تشهدها البلاد التي تغرق في حرب مستمرة منذ 10 سنوات.

وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، إن مواطناً من أبناء مديرية أحور بمحافظة أبين، يُدعى "علي سالمين محمد عقيل جنجل"، أقدم مساء أمس على قتل زوجته وأخته بسلاح آلي كلاشنكوف.

وأفادت المصادر أن الزوجة المقتولة كانت حديثة الولادة حيث أنجبت طفلاً قبل عدة أيام.

وذكرت المصادر أن دوافع ارتكاب الجريمة ما تزال غير معروفة، في حين تمكن الجاني من الفرار إلى منطقة مجهولة.

ويشهد اليمن منذ سنوات، ارتفاعا في معدلات الجرائم الأسرية، كإحدى تداعيات الحرب المستمرة منذ 10 سنوات، وسط تحذيرات من مخاطر تأثيراتها على تماسك المجتمع.