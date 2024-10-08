الهجرة الدولية: نزوح 24 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 24 أسرة خلال الأسبوع الفائت من عدة محافظات يمنية أغلبها لأسباب تتعلق بالمخاوف الأمنية المتصلة بالصراع المستمر في البلاد.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إن مصفوفة تتبع النزوح الخاصة بها، رصدت نزوح 24 أسرة (144 فرداً) خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر الجاري.

وأضافت أن حالات النزوح نشأت من الحديدة وتعز وصنعاء، واستقرت في مأرب بواقع (15 أسرة)، وتعز بواقع (5 أسر) والحديدة بواقع (4 أسر).

وأوضحت أن 54 في المائة من النازحين (13 أسرة) كانت المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن نتيجة للصراع هي السبب الرئيسي للنزوح، فيما كانت الدوافع الاقتصادية وراء نزوح ما يمثل 46 في المائة (11 أسرة).

وأشارت إلى أن إجمالي النازحين في عموم البلاد ارتفع خلال الفترة من 1 يناير إلى 5 أكتوبر 2024، إلى 2,819 أسرة (16,914 فردًا).