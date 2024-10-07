الجوف.. قوات الجيش تُفشل محاولة تسلل لمليشيات الحوثي في خب الشعف

المنامة - ياسر ابراهيم - أفشلت قوات الجيش، محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الارهابية في جبهة الأبتر بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

ونقل موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم القوات المسلحة نقلا عن مصدر عسكري في لواء الحسم قوله، إن المليشيات الحوثية التي حاولت التسلل تراجعت ولاذت بالفرار، بعد أن تصدت لها وحدات تابعة للواء، مخلفة طقمًا عسكريًا محملاً بعبوات ناسفة وألغام.

وأكد المصدر أن اهداف العدو من عملية التسلل، زراعة الألغام في المنطقة، مشيرًا ان قوات اللواء تمكنت من دحر المليشيات واستولت على الطقم العسكري بكامل عتاده.

يأتي هذا في الوقت الذي تستغل فيه مليشيا الحوثي الهدنة الأممية لمحاولة التوسع والتسلل إلى مواقع الجيش الوطني؛ لتحقيق أي تقدم يذكر ولكن محاولاتها عادة تبوء بالفشل.