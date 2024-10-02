باخبيرة يطلع على اعمال صيانة التيار الكهربائي في حقلي بئر أحمد وناصر

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يزيد بن سلمان - شبوة - بعد الامطار التي شهدها الحقلين.. عدن- علي خميس تفقد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن اليوم المهندس محمد باخبيرة، أعمال صيانة التيار الكهربائي في حقلي بئر أحمد، وبئر ناصر. وأطلع المهندس باخبيرة، على سير عمل صيانة أعمدة التيار الكهربائي في الحقلين بعد احتراق بعضها وتضررها جراء الامطار التي هطلت صباح اليوم على الحقلين وتسببت بإيقاف انتاج المياه في الحقلين. وقال مدير مؤسسة مياه عدن ان فرق الصيانة في الحقلين تعمل بوتيرة عالية وبجهود متواصلة لانهاء العمل بأسرع وقت واعادة تشغيل الحقلين وضمان ايصال خدمة المياه لمديريات العاصمة عدن.

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