شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعتقل صحفي في ذمار بسبب احتفالات ثورة 26 سبتمبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، صحفيا في محافظة ذمار ضمن حملة الاختطافات الواسعة ضد من يدعي للاحتفاء بثورة 26 سبتمبر.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي، اختطفت رئيس مركز أبجد للدراسات الصحفي "فؤاد النهاري"، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وطالت الاختطافات الحوثية الجديدة 16 شخصًا، بينهم القياديان في المؤتمر أحمد البياض وحسين الخلقي، ورئيس مؤسسة روح الشباب بذمار عبدالرحمن القادري،، وعدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك ضمن حملة اختطافات واسعة لمليشيا الحوثي طالت ناشطين وصحفيين وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام في مناطق سيطرتها، ضمن حملتها المعلنة بحق المحتفين بذكرى ثورة 26 سبتمبر.