القوات الجنوبية تتصدى للهجوم الحوثي

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يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت عدد من الجبهات مواجهات عنيفة خلال الساعات الماضية، وتبادل القصف المدفعي مع مليشيا الحوثي الإرهابية. وأفادت مصادر ميدانية، أن قوات تابعة للانتقالي تبادلت القصف المدفعي والاشتباك بالأسلحة المتوسطة في جبهة القفلة المسيمير شمالي محافظة لحج، وقطاع الجب بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن). وقالت قوات الانتقالي إن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت قصفًا بالمدفعية، لكنها باشرتها برد فوري ودقيق أسكت مصادر نيرانها وأصاب عددًا من ثكنات ومواقع المليشيات. وأشارت إلى اندلاع اشتباكات عنيفة جراء القصف الحوثي والرد السريع عليه. وفي قطاع الجب، بمحافظة الضالع، نشب قصف مدفعي متبادل بين القوات المرابطة هناك ومليشيات الحوثية الإرهابية، عقب استهداف المليشيات الحوثية، مواقع تلك القوات بمدافع الهاون بالتزامن مع استقدام تحشيدات لعناصرها، إلا أنها تمكنت من الرد وأخمدت النيران.

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