شكرا لبحثكم عن خبر في عدن .. فهد( نمــــر) هارب من البيت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ليست مزحة ولكنها حقيقة يتم تداولها خلال الساعات الاخيرة في العاصمة عدن عن فهد ، نمر ، هرب على مالكه او مروضه من البيت في مدينة التواهي باتجاه غير معلوم .

سكان المدينة لا يعلمون هل هي اشاعة ام خبر حقيقة، لكنه خبر يسري في المدينة كما تشتعل النار في الهشيم.

وفي زمن مواقع التواصل الاجتماعي الاخبار تسري مسرعة أسرع من الريح والصوت والضوء أيضا، أصبحت الناس تلوك كل شيء وتنقل أي شيء وربما لا تبالي بشيء .

مواطن يسال اين السلطات من كل ذلك؟