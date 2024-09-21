شكرا لبحثكم عن خبر قلعة صيرة تستقبل طلاب وطالبات "امديست " احتفالًا باليوم العالمي للنظافة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في رحلةترفيهية، وتوعوية قامت مجموعة من طلاب وطالبات معهد “امديست" يوم الخميس الموافق لليوم "العالمي للنظافة"بزيارة إلى قلعة صيرة التاريخية ،التي تعد أحد أهم المعالم الأثرية في مدينة عدن .

وقد جاءت هذه الزيارة للتأكيد على أهمية المعالم الأثرية ،وتذكير الجميع بضرورة

الحفاظ على نظافتها وذالك احتفالًا باليوم العالمي للنظافة.

وأكد المشرف على الطلاب "احمد محمد"إن هذه الزيارةتهدف إلى تعريف الطلاب بأهمية المعالم الاثرية وتعزيز حبهم لتراثهم ومعالمهم التاريخية."

وأضاف "إن قلعة صيرة ليست مجرد معلم تاريخي ،بل جزء من هويتنا،وعلينا أن نحافظ عليها للأجيال القادمة."

وأشارت "حنين عبد المغني"أحد المشاركات في الزيارة"إلى أهمية المشاركة في العمل التطوعي وماينعكس علية من أثر جميل على البيئة والمجتمع."

وتعتبر هذه الزيارة خطوة إيجابية في سبيل الحفاظ على المعالم الأثرية ،وتعريف الطلاب بتاريخ حضاراتهم وترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب ،وتعزيز حبهم للتاريخ والتراث.