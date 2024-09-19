شكرا لبحثكم عن خبر عدن .. محكمة صيرة تصدر أول حكم في قضية جنائية حول الابتزاز الالكتروني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / اعلام وزارة العدل:

أصدرت محكمة صيرة الابتدائية حكمها في جلستها، يوم الثلاثاء برئاسة القاضي/ ساره عبدالرحيم باعمر وبحضور وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني القاضي خالد الحسني وذلك في القضية الجنائية رقم القضيه (١) لسنة ٢٠٢٤ جريمة جسيمة بتهمة الابتزاز الالكتروني والفعل الفاضح.

وجاء منطوق الحكم بالآتي:

اولا : إدانة المتهم (ص.م.س.ن) والمتهمة (ل.م.ع) بالتهمة المنسوبة إليهما في قرار الاتهام.

ثانياً: يعاقب المدان بالسجن سنة مع الاكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي ووقف التنفيذ عن باقي المدة.

ثالثاً: تعاقب المدانة بالسجن مدة شهر تبدأ من تاريخ القبض عليها مع النفاذ.

رابعاً: في الحق الخاص الانقضاء بالتنازل من المجني عليها في حقها.

خامساً: اعتبار حيثيات وأسباب الحكم جزء لا يتجزأ من المنطوق.

سادساً: مصادرة الجوال نوع (LT) اسود موديل ٣٦٠٠ وإتلاف الفلاشة نوع سانديسك ١٦ جيجا.