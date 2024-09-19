شكرا لبحثكم عن خبر السعودية: جواز السفر يُجدد إلكترونيًا بعد 6 أشهر من الصلاحية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إمكانية تجديد جوازات السفر إلكترونيًا للمواطنين السعوديين، وذلك قبل مضي 6 أشهر وهذا من تاريخ انتهاء صلاحية الجواز. حيث يعتبر هذا الإجراء متاح عبر المنصة الإلكترونية "أبشر"، وهي التي توفر للمواطنين وسيلة سهلة ومرنة لتجديد جوازات سفرهم دون الحاجة لزيارة مكاتب الجوازات.

وبحسب ما نشر، فقد أوضحت الجوازات أن المواطنين يمكنهم استخدام جواز السفر للسفر إلى الدول العربية حتى 3 أشهر قبل انتهاء صلاحيته، بينما يشترط أن يكون الجواز ساريًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر عند السفر لأي دولة أخرى. حيث يأتي هذا التوضيح لضمان امتثال المواطنين للقوانين الدولية المتعلقة بصلاحية جواز السفر عند السفر للخارج.

خطوات التجديد عبر "أبشر":

تتيح منصة "أبشر" للمواطنين تجديد جوازاتهم بخطوات بسيطة ومباشرة:تسجيل الدخول إلى منصة "أبشر": يمكن للمواطنين الدخول باستخدام بياناتهم الشخصية. اختيار خدمة "تجديد جواز السفر": من قائمة الخدمات الإلكترونية. إدخال البيانات المطلوبة: مثل تاريخ انتهاء الجواز الحالي، وتحديد مدة التجديد. التأكد من استيفاء الشروط: التي تشمل وجود بصمة وصورة حديثة في النظام، وسداد جميع المخالفات المرورية إن وجدت.

فيما أوضحت الجوازات كذلك بأنه يجب التقيّد بمتطلبات واشتراطات تجديد الجواز، والتي تشمل التأكد من سلامة الجواز القديم وإتمام الإجراءات اللازمة لضمان التجديد السريع والسلس. حيث قد دعت المواطنين كذلك لتجديد جوازاتهم وجوازات أفراد أسرهم قبل انتهاء صلاحيتها بمدة كافية، وهذا تفاديًا لأي تعقيدات أو تأخيرات قد تواجههم أثناء التخطيط للسفر.

يأتي هذا الإعلان كجزء من جهود المديرية العامة للجوازات لتسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات مبتكرة وهي تسهل حياة المواطنين، وتتيح لهم إتمام الإجراءات الضرورية بكل سهولة من منازلهم عبر الإنترنت. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام منصة "أبشر" قد أسهم في تحسين الكفاءة وتقليل الوقت والجهد للمواطنين في إجراء المعاملات الحكومية.

وكذلك جرى توضيح بإن بطاقة سجل الأسرة لا تعتبر وثيقة سفر، والهوية الوطنية الرقمية وذلك عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبها للسفر خارج المملكة العربية السعودية . كذلك يجب حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية وذلك عند السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.