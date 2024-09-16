شكرا لبحثكم عن خبر تدشين المخيم الطبي الثاني لتصحيح الحول لدى الأطفال بدعم قائد قوات درع الوطن في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دُشّن صباح اليوم الاثنين المخيم الطبي الثاني لتصحيح الحول لدى الأطفال في العاصمة عدن، برعاية العميد بشير المضري، قائد قوات درع الوطن، وبالتعاون مع مستوصف العين التخصصي، وتم تنظيمه بتنسيق من الناشط الاجتماعي والإعلامي صالح العبيدي، الذي عمل على ربط الجهات الداعمة مع الجهة المنفذة.

وفي يومه الأول، شهد المخيم الطبي إقبالاً غير مسبوق من مختلف المحافظات والقرى اليمنية، متجاوزاً التوقعات من حيث عدد الحالات التي تم تسجيلها، ليسجل 150 حالة عمليات، والتي تم اعتمادها، خلاف الحالات التي تم اعتماد لها أدوية ونظارات، وتم فرز ومعاينة الحالات بشكل دقيق استعداداً لإجراء العمليات الجراحية.

ويهدف المخيم إلى تقديم عمليات جراحية متخصصة مجاناً للأطفال المصابين بالحول، باستخدام تقنيات طبية متطورة على يد فريق طبي مؤهل من مستوصف العين التخصصي، كما يسعى هذا المشروع الإنساني إلى تحسين نوعية حياة هؤلاء الأطفال، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال إعادة تصحيح النظر وتعديل مسار العين.

وتأتي هذه الجهود في إطار الالتزام الجهات الداعمة بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، وخاصة في المناطق الجنوبية التي تعاني من نقص حاد في الرعاية الصحية المتخصصة، ويُعد المخيم خطوة مهمة نحو تعزيز الصحة العامة وتخفيف معاناة الأسر التي لا تستطيع تحمل تكاليف العمليات الجراحية.

هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات المخيم لعدة أيام، حيث سيتم إجراء المزيد من الفحوصات والعمليات الجراحية للأطفال المؤهلين، وذلك لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المرضى من هذه المبادرة الإنسانية.