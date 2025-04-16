شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن منتقدًا إدارة ترامب: لا يمكننا الاستمرار كأمة منقسمة بهذا الشكل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أمس الثلاثاء، انتقادات لاذعة لنهج الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الضمان الاجتماعي، محذرًا من اتساع الانقسام في البلاد، وذلك في أول خطاب عام كبير له منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وقال بايدن خلال مؤتمر: "المدافعون والمستشارون وممثلو ذوي الإعاقة" في مدينة شيكاغو :"لا يمكننا الاستمرار كأمة منقسمة بهذا الشكل، بهذا القدر من الانقسام".





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وأضاف: "لم نشهد انقسامًا بهذا الشكل من قبل"، في إشارة إلى الهوة المتزايدة بين أنصار ترامب والديمقراطيين.

وبنبرة هادئة، شن بايدن هجومًا حادًا على السياسات الاجتماعية للإدارة الجديدة، متهما إياها بإلحاق ضرر بالغ في أقل من 100 يوم فقط منذ توليها الحكم.

وأشار إلى تسريح نحو سبعة آلاف موظف حكومي، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة، مثل تعطل مواقع حكومية رسمية بسبب تقليص ميزانيات تكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن الضمان الاجتماعي هو برنامج حكومي أمريكي يقدم مساعدات مالية للمتقاعدين وذوي الإعاقة أو لأسر العاملين المتوفين.

وأكد بايدن أن الضمان الاجتماعي هو "وعد مقدس"، قائلًا: "الناس يشعرون بالقلق الحقيقي الآن... للمرة الأولى والوحيدة في التاريخ، هناك خشية من أن يتم تأخير أو وقف صرف مستحقات الضمان الاجتماعي".

وفي نهاية كلمته، نزل بايدن درجات المنصة ببطء وتبادل الحديث للحظات مع عدد من الحضور في الصفوف الأمامية.

