"وفا": مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في رابع أيام "الفصح اليهودي"

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى في القدس، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، في رابع أيام "عيد الفصح اليهودي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

ونقلًا عن محافظة القدس، اقتحم مئات المستوطنين ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية إجراءات أمنية مشددة، حيث حولت المسجد ومحيطه إلى ثكنة عسكرية، ومنعت دخول العديد من المواطنين الفلسطينيين إليه، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.

وشهد المسجد الأقصى، أمس الثلاثاء، اقتحامًا واسعًا شارك فيه أكثر من 1220 مستوطنًا، تخلله أداء طقوس.

وأطلقت جماعة "جبل الهيكل في أيدينا" حملات ترويجية لتشجيع المستوطنين على اقتحام الأقصى، شملت توفير مواصلات بأسعار مخفضة، وتنظيم جولات مجانية، ضمن ما أسمته "أيام الاقتحامات المركزية" خلال فترة "عيد الفصح".