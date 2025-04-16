نشرت غرفة التحكم المروري حالة الطرقات الجبلية التي ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وهي عيناتا، الارز، وكفرذبيان، حدث_بعلبك، والهرمل، سير الضنية.

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري نشرت حالة الطرقات الجبلية التي ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.