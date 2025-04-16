شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يواجه أى أعمال تهدد مسار مياه الأمطار والسيول.. تعرف على العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

يأتى القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

ووضع التشريع ضوابط واضحة للحماية من أخطار الأمطار والسيول، بالنص فى المادة (93) على أنه يحظر القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فـى حـالات الضرورة التى تقدرها الوزارة، وبعـد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفى حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا للقانون، لا يجـوز لأى فرد أو جهـة سـواء حكومية أو غير حكومية أو أى شـخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشـآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التى تحددها، وإلا يواجه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

وألزم التشريع، فى نص المادة 94 الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشـآت السياحية أو أى منشآت أو أنشـطة أخـرى بتنفيذ أعمـال الحماية الخاصة بها واللازمـة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.