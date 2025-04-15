3700 حالة اختناق في العراق جرّاء عاصفة رملية

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس، تسجيل أكثر من 3700 حالة اختناق جرّاء عاصفة رملية ضربت، أول أمس، وسط وجنوب البلد.

وأدّت العاصفة الرملية خلال الفترة بين ظهر الاثنين وأولى ساعات صباح الثلاثاء إلى انعدام الرؤية في العديد من المناطق وعرقلة حركة الملاحة الجوية في مطارَي النجف والبصرة الدوليين، بحسب وزارة النقل العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية، أمس، إن «عدد حالات الاختناق التي تم تسجيلها بسبب موجة الغبار ليوم بلغ 3747 حالة دخول إلى ردهات الطوارئ في بغداد والمحافظات».

وأكّد عدم تسجيل أي وفيات «ولا حالات رقود في العناية المركّزة»، مشيراً إلى أن معظم المصابين غادروا المستشفيات «بعد تلقي العلاجات اللازمة» و«تماثلوا للشفاء التام».

ولفت إلى أن العدد الأكبر من حالات الاختناق سُجّل في محافظة البصرة (جنوب)، حيث دخل 1041 مصاباً بحالات اختناق إلى المستشفى.