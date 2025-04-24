تراجع أسعار الذهب إلى 3274.35 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصلت أسعار الذهب أمس الأربعاء التراجع عن أعلى مستوى بلغته على الإطلاق وهوت بأكثر من 3 %.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.2 %, ليصل إلى 3274.35 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار في الجلسة السابقة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.9 %, لتصل إلى 3286.30 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى, ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8 %, لتصل إلى 33.42 دولارًا للأوقية, وزاد البلاتين 1.3 % إلى 971.02 دولارًا, كما صعد البلاديوم 0.7 % إلى 942.76 دولارًا.

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