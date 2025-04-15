الرئيس الصيني: الحروب التجارية ستقوض النظام التجاري الدولي واستقرار النظام الاقتصادي العالمي

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الصين وفيتنام إلى معارضة سياسة القوة والأحادية بشكل مشترك. وخلال لقائه مع الرئيس الفيتنامي لونغ كوونغ، رأى أن الحروب التجارية ستقوض النظام التجاري الدولي واستقرار النظام الاقتصادي العالمي، والمصالح المشروعة لجميع دول العالم، خاصة الدول النامية. ودعا الصين وفيتنام إلى مواجهة حالات عدم اليقين الخارجية من خلال التعاون الودي والقوى الاشتراكية.

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