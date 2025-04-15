"جيروزاليم بوست": يمكن منع الحرب بين إسرائيل وتركيا بمساعدة أذربيجان

اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبريّة، أنّه يمكن منع الحرب بين إسرائيل وتركيا بمساعدة أذربيجان، مشيرةً إلى أنّه من الصّعب تصوّر مَن، باستثناء إيران، سيستفيد من حرب بين إسرائيل وتركيا، فمع ضعف نفوذها الإقليمي بشكل ملحوظ، ستعتبر إيران مثل هذا الصّراع مكسبًا جيوسياسيًّا غير متوقّع.

وأشارت إلى أن سوريا غير المستقرة - التي تعج بالفوضى والتطرف وتفتقر إلى حوكمة قوية - من شأنها أن تخدم مصالح طهران، لا سيما في ظل تراجع حضورها هناك، موضحة أنه لا إسرائيل ولا تركيا ترغبان في عودة الحرس الثوري الإسلامي إلى سوريا، لافتة إلى أنه في ضوء ذلك، قد يمثل ضمان استقرار سوريا نقطة التقاء نادرة لكلا البلدين.

ولفتت إلى أن أذربيجان تتمتع بموقع فريد، فهي الدولة الوحيدة التي تتمتع بعلاقات وطيدة مبنية على الثقة المتبادلة مع كل من إسرائيل وتركيا، مشيرة إلى أن الرئيس إلهام علييف يحظى باحترام واسع وثقة واسعة من قيادتي البلدين، مما يضع أذربيجان في موقع وساطة قوي، يتمتع بإمكانات حقيقية لمنع المزيد من التصعيد.

وفي حين أشارت إلى أن موقف أذربيجان يعد بالغ الأهمية في الأزمة الراهنة، رأت أن هذا صراع لا يُهدّد استقرار المنطقة فحسب، بل قد يُطلق أيضًا عواقب وخيمة، معتبرة أن هذه حرب لا يزال من الممكن منعها في الوقت الراهن.