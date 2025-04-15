اعتصام لتجار صور احتجاجًا على قانون الإيجارات الجديد: لتعديله بما يحفظ حقوق المستأجر والمالك

نفّذ تجار صور اعتصامًا بدعوة من "جمعية تجار صور" ومنطقتها، في حضور رئيس الجمعية ديب بدوي، احتجاجًا على قانون الإيجارات الجديد.
وأكّد التّجار "أنّهم يواجهون تهجيرًا جديدًا يهدّد مؤسّسات تجاريّة مضى على وجودها أكثر من 25 عامًا، وأنّهم يرفضون هذا القرار المجحف"، مطالبين النّواب بـ"العمل على تجميد القانون وتعديله، بما يحفظ حقوق كل من المستأجر والمالك".
وأشاروا إلى "أنّهم بانتظار موقف واضح من رئيس مجلس النّواب نبيه بري"، مناشدين المسؤولين "الوقوف إلى جانبهم وإنصافهم، إلى جانب إنصاف أصحاب الملك، ودعم مطالبهم ومساعدتهم على الاستمرار، في ظلّ الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة الّتي يمر بها لبنان".
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