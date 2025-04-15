غوتيريش ندّد باستمرار تدفّق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان: يجب وقف الدعم الخارجي

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بـ"استمرار تدفّق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان حيث تدور منذ عامين حرب وحشية".

و قال غوتيريش في بيان "أشعر بقلق عميق إزاء استمرار وصول الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، ممّا يسمح للنزاع بالاستمرار والانتشار إلى سائر أنحاء البلاد".

وجدّد نداءه لوقف الحرب الدائرة بين قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.

وأضاف غوتيريش "يجب وقف الدعم الخارجي وتدفّق الأسلحة. يجب على أولئك الذين لديهم النفوذ الأكبر على الأطراف أن يستخدموه لتحسين حياة الشعب السوداني، لا لإدامة الكارثة".

وشدّد غوتيريش في بيانه على أنّ "الطريقة الوحيدة لضمان حماية المدنيين هي وضع حدّ لهذا النزاع العبثي".