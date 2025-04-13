رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الوضع الإنساني في قطاع غزة جحيم على الأرض

وصفت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيجر، الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "جحيم على الأرض".

واشارت في تصريحات لوكالة "رويترز" من مقر اللجنة في جنيف، الى اننا "نجد الآن أنفسنا في موقف يتوجب علي أن أصفه بأنه جحيم على الأرض، لا يمكن للسكان الحصول على الماء ولا الكهرباء ولا الغذاء في الكثير من المناطق"، حيث أنه لم تدخل أي إمدادات إنسانية لقطاع غزة منذ أن منعت إسرائيل دخول الشاحنات في الثاني من آذار فيما توقفت المحادثات بشأن المرحلة التالية من اتفاق لوقف إطلاق النار لم يعد ساريا الآن. واستأنفت إسرائيل هجومها العسكري في 18 آذار.

وزعمت وزارة الخارجية في إسرائيل أن "25 ألف شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة في 42 يوما من الهدنة وإن حركة "حماس" تستغل المساعدات لإعادة بناء آلتها الحربية".