شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البشبيشى: الأكاذيب الإخوانية تهدد استقرار المجتمع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق البشبيشي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان تستخدم الأكاذيب لخلق حالة من الارتباك في المجتمع المصري، مما يؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وذكر البشبيشي، أن الإخوان يعتمدون على أسلوب التشويش الإعلامي، عبر نشر تقارير ملفقة ومزاعم زائفة، بهدف إحداث حالة من الإحباط لدى المواطنين.

وأشار إلى أن الإخوان يروجون لأخبار كاذبة تتعلق بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أنها تستهدف بالدرجة الأولى النيل من الجيش والشرطة المصرية، وأضاف أن هذه الأكاذيب تستخدم كأداة ضغط سياسي لاستعادة نفوذ الجماعة المفقود منذ سنوات.

وأوضح البشبيشي، أن ما يميز هذه الحملة الإعلامية هو تنسيق الإخوان مع بعض الأطراف الدولية المجهولة، التي تدعمهم في نشر هذه الأكاذيب على نطاق واسع.

ونوه بأن الحكومة المصرية بحاجة إلى تبني إستراتيجيات فاعلة في مواجهة هذه الحملات عبر تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور ونشر الأخبار الحقيقية عبر القنوات الإعلامية الرسمية، مع تسليط الضوء على الانتهاكات التي تقوم بها الجماعة في نشر الأكاذيب التي تضر بمصلحة الدولة والشعب.