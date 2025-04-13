اتفاق مبدئي في منظمة الصحة العالمية بشأن الاستعداد للأوبئة المستقبلية

توصل أعضاء منظمة الصحة العالمية السبت إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة المستقبلية بعد ثلاث سنوات من المناقشات، وفق ما أفادت الرئيسة المشاركة لهيئة التفاوض وكالة "فرانس برس".
وذكرت آن كلير أمبرو، السفيرة الفرنسية للصحة العالمية، “لقد توصلنا إلى اتفاق مبدئي” وسيتعين على الدول الأعضاء الموافقة على النسخة النهائية.
وأضافت أن المندوبين سيجتمعون الثلاثاء في جنيف لوضع اللمسات الأخيرة على نص تاريخي بشأن الوقاية من الأوبئة والاستعداد والاستجابة لها ومنح موافقتهم النهائية عليه.
يتطلب إقرار النص موافقة نهائية من جميع الأعضاء خلال جمعية الصحة العالمية التي ستعقد في جنيف في نهاية أيار.
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