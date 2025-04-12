ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية تتهم عائلتها بالاعتداء الجنسي عليها وتصويرها للاستفادة منها في فضيحة هزّت إسرائيل

خرجت شوشانا ستروك ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك عن صمتها، في فضيحة هزّت إسرائيل، لتكشف عن تعرّضها للاعتداء الجنسي من قبل والدَيها، اللذين وثقا جريمتهما بفيديو مصور، حسب زعمها.

وفي مقطع مصوّر على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت شوشانا: "مرحبًا.. أردت أن أشارككم شيئًا، بعد فترة طويلة من إخفائه، اسمي شوشانا ستروك، تعرضت للاعتداء الجنسي عندما كنت طفلة من قبل والديّ".

وتأثرت شوشانا نفسيًا بما تعرضت له وغادرت إسرائيل، وبعد فترة عادت إلى تل أبيب لتتقدم قبل نحو شهر ونصف بشكوى إلى الشرطة الإسرائيلية ضد والدَيها بتهمة "الاعتداء الجنسي عليها". لكن السلطات الإسرائيلية سارعت إلى فرض حظر على نشر القضية وتفاصيلها، إلى أن ظهرت الضحية أخيرًا لتكشف الفضيحة.

ودعت شوشانا ستروك السلطات إلى توفير الحماية لها حتى من عائلتها، وقالت: "عدت الآن مع زوجي إلى إسرائيل، بعد أن أدركت أنني في الواقع تعرّضت لتهديدات من قبل عناصر إجرامية، أطلب من شرطة إسرائيل حمايتي من هؤلاء العناصر الإجرامية ومن عائلتي".