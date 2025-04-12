وزير الخارجية العماني: المناقشات بين ايران واميركا جرت في جو ودي والهدف منها يكمن في إبرام اتفاق عادل وملزم

اشار وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الذي أدار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط، الى إن المناقشات جرت في جو ودي، لافتا إلى أن الهدف منها يكمن في إبرام اتفاق عادل وملزم.
واردف البوسعيدي في تصريح له، "أنا فخور بأن أعلن أننا استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور سيد عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، وقدنا وساطة لبدء عملية حوار ومفاوضات بهدف مشترك هو إبرام اتفاق عادل وملزم"، شاكرا لهما مشاركتهما في المحادثات التي جرت في "جو ودي".
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