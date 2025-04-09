زار أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، يرافقه مسؤول الأشغال في منطقة المتن الأعلى مازن شقير، في حضور مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والإعمار زياد نصر وفريق عمل من الوزارة.
وبحث المجتمعون في مسائل إنمائية مهمة وبخاصة التحضيرات للبدء بأعمال الصيانة للطرق اعتباراً من الصيف المقبل.
كما وتم البحث في إستكمال الخطوات للإعداد الدراسة المتعلقة بطريق ونفق بيروت البقاع من مجلس الانماء والإعمار بناءً على قرار الحكومة رقم ٣٤ /٢٠٢٤، تاريخ ٢٨ /٢/٢٠٢٤
وقد أبدى رسامني إهتماماً كبيراً بـ"الموضوع ومن المفترض أن يباشر المجلس التحضيرات للبدء بإعداد تلك الدراسة بأقرب وقت ممكن".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن بحث مع رسامني بملفات إنمائية والتحضيرات للبدء بأعمال الصيانة للطرق اعتباراً من الصيف المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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