باسيل التقى الجالية في الدوحة وبحث معهم ملف النزوح السوري والمشاريع الإنمائية في لبنان

التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ضمن زيارته الدوحة، الجالية اللبنانية في قطر في مقر سفارة لبنان بدعوة من السفيرة فرح بري.

وتناول اللقاء، بحسب بيان، "ملفات الساعة وأبرزها دور المنتشرين وملف النزوح السوري والمشاريع الإنمائية في لبنان، إضافة إلى موقف "التيار" من المعارضة الإيجابية والبناءة".

ودار حوار بين الحضور وباسيل الذي أجاب على كل الأسئلة المطروحة.