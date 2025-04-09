اعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران في بيان، بانه بمناسبة يوم الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف الكاثوليكية والطوائف الأرثوذكسية، تعطل الدروس والأعمال الإدارية في كافة الوحدات والفروع والمراكز الجامعية والإدارة المركزية اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه 17/4/2023 لغاية مساء يوم الثلاثاء الواقع فيه 22/4/2023. وذكر بانه يسمح لأفراد الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعة بالسفر خلال هذه العطلة.

كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة اللبنانية تحدد عطلة عيد الفصح من صباح يوم الخميس في 17 نيسان حتى مساء الثلاثاء في 22 نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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